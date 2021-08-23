Политолог Григорьев напомнил о большом опыте Путина в борьбе с терроризмом

Политолог Борис Григорьев поддержал опасения президента РФ Владимира Путина о проникновении террористов из Афганистана и напомнил об опыте российского лидера в этом вопросе.

Путин предостерег от проникновения в Россию террористов, которые могут скрываться под видом беженцев из Афганистана. Об этом он предупредил во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Политологи заявили, что опасение президента небезосновательны, сообщают "Невские Новости". Лидер страны имеет в данном вопросе профессиональный опыт, благодаря которому удалось избежать распространения терроризма на Северном Кавказе.

"А что здесь комментировать, это чистейшая правда: Путин сегодня — единственный в мире политик, который знает, как бороться с террористической угрозой. Под видом беженцев в Россию могут проникнуть боевики", — отметил Григорьев.

В связи с этим поток беженцев представляет угрозу. Он не нужен не только по направлению в Россию, но и на территории соседних стран, считает политолог.