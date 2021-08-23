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Военный историк Кнутов поддержал решение Путина об отказе принимать беженцев из Афганистана

Военный историк Кнутов поддержал решение Путина об отказе принимать беженцев из Афганистана

Владимир Путин отказался принимать афганских беженцев, так как под их видом в Россию могут проникнуть террористы. Это решение поддержал военный историк Юрий Кнутов.

На Западе предложили, чтобы беженцы Афганистана размещались в странах Центральной Азии, пока не получат визы в США и Европу. Эту инициативу раскритиковали в Москве.

"Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", — недоумевает Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что одним из главнейших приоритетов в политике страны является обеспечение национальной безопасности.

Курс, который выбрало Правительство РФ, оценил военный историк Юрий Кнутов. В беседе с iReactor он напомнил о Евразийском экономическом союзе с рядом стран Центральной Азии — оказавшиеся на их территории боевики смогут попасть в российские города.

"Это проблема номер один. Вот сейчас Казахстан принял группу беженцев афганских, которые работали в миссии ООН. Граница между Казахстаном и Россией практически отсутствует, также как между Россией и Таджикистаном, Киргизией", — отметил эксперт.

Историк заявил, что наличие беженцев в дружественных государствах несет прямую угрозу нашей стране. Поэтому отказ президента пускать афганцев в Россию и настороженность из-за их присутствия в республиках Центральной Азии являются абсолютно обоснованными.