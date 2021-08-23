Военный историк Кнутов поддержал решение Путина об отказе принимать беженцев из Афганистана

Владимир Путин отказался принимать афганских беженцев, так как под их видом в Россию могут проникнуть террористы. Это решение поддержал военный историк Юрий Кнутов.

На Западе предложили, чтобы беженцы Афганистана размещались в странах Центральной Азии, пока не получат визы в США и Европу. Эту инициативу раскритиковали в Москве.

"Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", — недоумевает Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что одним из главнейших приоритетов в политике страны является обеспечение национальной безопасности.

Курс, который выбрало Правительство РФ, оценил военный историк Юрий Кнутов. В беседе с iReactor он напомнил о Евразийском экономическом союзе с рядом стран Центральной Азии — оказавшиеся на их территории боевики смогут попасть в российские города.

"Это проблема номер один. Вот сейчас Казахстан принял группу беженцев афганских, которые работали в миссии ООН. Граница между Казахстаном и Россией практически отсутствует, также как между Россией и Таджикистаном, Киргизией", — отметил эксперт.

Историк заявил, что наличие беженцев в дружественных государствах несет прямую угрозу нашей стране. Поэтому отказ президента пускать афганцев в Россию и настороженность из-за их присутствия в республиках Центральной Азии являются абсолютно обоснованными.