Совет по правам человека в России не выявил нарушений в решении по телеканалу "Дождь"

СПЧ России не выявил нарушений в признании "Дождя" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) СМИ-иноагентом.

Эксперты Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) провели проверку решения о внесении телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов. По ее итогам нарушений выявлено не было, заявил глава совета Валерий Фадеев.

"Первый критерий — это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий — это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов", — объяснил он.

Телеканал "Дождь" был включен в реестр после обращения Федерального агентства новостей (ФАН) в Генеральную прокуратуру РФ. Представители издания попросили провести мониторинг финансовой деятельности канала.