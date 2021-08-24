Клинцевич объяснил, почему Путин не станет вводить войска в Афганистан

США устроили в Афганистане спектакль, разыграв побег войск из страны, чтобы дестабилизировать ситуацию вблизи бывших советских республик, с которыми граничит Россия. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По мнению эксперта, именно американцы создали и «вскормили» талибов (участники террористической организации, запрещенной на территории РФ), а сбежав из Афганистана еще и снабдили их оружием. Причем сделали это сознательно, желая посеять семена раздора в центральноазиатский регион. Тем самым в США хотели «выпустить джина», с которым «практически невозможно бороться».

«Они [США] хотят получить реванш стратегический. И политик Путин, имеющий уникальные знания и опыт в этом вопросе, им не даст. И он на своей встрече с представителями "Единой России" четко всему миру дал понять, кто в доме хозяин по этому вопросу. Мол, не шутите, господа. И я очень горжусь и за своего президента, и за свою страну», – сказал Клинцевич.

kremlin.ru / Администрация президента России

На встрече 22 августа с представителями «ЕР» Путин отметил, что западные страны сейчас пытаются заставить центральноазиатские республики стать временным пристанищем для афганских беженцев до получения ими американских или европейских виз. А так как у России с бывшими советскими республиками действует безвизовый режим, то есть опасность проникновения в РФ террористов под видом мирных жителей.

«Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда», — отметил Путин.

Впрочем, за последние два десятилетия Россия приобрела огромный опыт борьбы с терроризмом, отметил Клинцевич. По его словам, сегодня российские спецслужбы способны уничтожить любую группировку, их боеприпасы, склады, даже не применяя для этого «широких наземных операций».

Экс-сенатор твердо уверен, что Западу не удастся вовлечь РФ во внутриафганский конфликт. Москва, по его словам, не повторит ошибок советских лет и не отправит российских солдат воевать в Афганистан даже в случае возникновения угрозы.

«При Путине преобразилась служба борьбы с терроризмом, стала лучшим специалистом в мире, обучила наших коллег и союзников по бывшему СССР. Я сейчас очень сильно надеюсь на то, что спецслужбы в среднеазиатских республиках профессиональны, они получают консультации и поддержку от нас и в состоянии локализовать эти угрозы», – сказал Франц Клинцевич.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ветеран афганской войны добавил, что Россия научилась устранять внешние угрозы не с позиции силы, как к тому привыкли в США, а с помощью языка дипломатии. Большой вклад в это внес лично Путин, который до работы президентом несколько лет возглавлял ФСБ.

«Если бы не его [Путина] решительные действия вместе со своим штабом и офицерами ФСБ, сегодня уже у нас было бы большое количество проблем на Кавказе и возможно уже отделение некоторых субъектов. Этого не произошло. Сегодня дипломаты и те военные специалисты, которые этим делом [антитеррористическими операциями] занимаются, они красавцы», – подчеркнул Клинцевич.

Накануне, 23 августа, ситуация в Афганистане стала темой онлайн-встречи глав стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности ( в нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). Сегодня стало известно, что Россия усиливает свою военную базу в Таджикистане противотанковыми комплексами «Корнет». В ближайшее время на таджикско-афганскую границу будут переброшены более 100 единиц техники и около семи тысяч военных.