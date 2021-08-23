Шугалей: Москва должна жестко реагировать на антироссийские действия западных спецслужб

Афганский кризис стал лишь очередной возможностью для западных спецслужб провернуть новую антироссийскую авантюру, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В комментарии Федеральному агентству новостей он обратил внимание на русофобские выпады, которые наблюдаются в бывших советских республиках на фоне происходящего в Афганистане. Социолог уверен, что этот "пояс неприязни" проявляется не просто так.

"Оно просто так не появилось, то есть это сознательная работа. Я не думаю, что, если бы не было Афганистана, ее бы не было. Они будут использовать любую попытку, будь то Олимпийские игры, ситуация в Афганистане или что-нибудь еще, чтобы давить на нас", — объяснил ученый.

По его словам, Запад стремится вбить клин в отношения России с другими государствами. В этой связи он призвал Москву жестко реагировать на подобные инсинуации и оказывать помощь гражданам, которые пострадали от русофобских ударов.