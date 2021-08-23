Крупный пожар произошел в аэропорту Кабула

Крупный пожар охватил воздушную гавань столицы Афганистана Кабула. Информация о пострадавших не сообщается.

Все произошло на фоне эвакуации из города сотрудников иностранных диппредставительств, специалистов и военнослужащих. Официальные органы пока никак не прокомментировали случившееся. Однако, по информации местных источников, вспыхнуть могла газовая станция.

Ситуация в аэропорту Кабула остается нестабильной. За несколько часов до возгорания войска США и ФРГ вступили в бой с группой неизвестных, в результате чего смертельное ранение получил один афганский солдат. Всего в аэропорту за последнюю неделю погибло не менее 20 человек.