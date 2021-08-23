В США нашли универсальное антитело, эффективное против всех штаммов COVID-19

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) сумели выявить антитело, имеющее возможность нейтрализовать все известные мутации коронавируса.

В числе уникальных свойств найденного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.

Исследователи изучили 43 образца и оценили, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Далее девять наиболее мощных нейтрализующих частиц были протестированы на грызунах. Самым эффективным оказался SARS2-38 — прикрепляется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной.

С исследованием можно ознакомиться на официальном портале американского вуза.