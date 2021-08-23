Зеленский вручил ряд наград иностранным политикам на саммите "Крымской платформы"

Президент Украины наградил представителей Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, Румынии, Словакии и Хорватии на форуме "Крымской платформы".

Глава государства также вручил орден "За заслуги" премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Об этом рассказали в пресс-службе политика из Тбилиси.

Визит Гарибашвили на Украину начался 21 августа. Премьер провел переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, Зеленским, а также спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. А 23 августа он присоединился к саммиту "Крымской платформы".