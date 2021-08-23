Британские ученые подтвердили, что алкоголь влияет на раннее старение сосудов  

Алкоголь и курение сигарет может привести к проблемам со здоровьем. К примеру, вредные привычки негативно сказываются на кровеносной системе.

Причины раннего старения кровеносных сосудов выявили ученые из Университетского колледжа Лондона. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества кардиологии. По заявлению специалистов, вредное влияние на сосуды оказывает распитие алкогольных напитков и курение в молодом возрасте. С возрастом артерии человека становятся менее эластичными.

Стоит отметить, что раннее старение сосудов можно предотвратить. Для этого стоит отказаться от вредных привычек. А соблюдение здорового образа жизни поможет снизить риск заболеваний.

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