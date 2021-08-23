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Политолог Марков объяснил, почему фильм "Солнцепек" вызвал возмущение на Украине

Политолог Марков объяснил, почему фильм "Солнцепек" вызвал возмущение на Украине

Кинокартина "Солнцепек" привлекла внимание зрителей из-за своего правдивого взгляда на события в Луганске 2014 года, заявил политолог Сергей Марков.

Сюжет ленты рассказывает об обычной семье, оказавшейся в центре боевых действий. Прошедший афганскую войну отец семейства из принципа не хочет снова брать в руки оружие. Он всеми силами пытается покинуть Украину вместе с близкими, чтобы спастись.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с изданием "Слово и Дело" заявил, что "Солнцепек" несомненно является правдивым и выдающимся кино.

"Он вызывает смешанные чувства по двум причинам. Первая, неполитическая причина — в нем есть очень тяжелые кадры преступлений, которые совершались в Донбассе, в особенности в 2014–2015 годах", — указал политолог.

Он объяснил, по какой причине на Украине многие остались возмущены после премьеры ленты. Как считает Марков, авторы кинокартины показали в ней военные преступления против человечности, что определенно задело тех, кто их совершал.