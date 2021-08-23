Литовкин объяснил назначение снарядов для РСЗО с беспилотником «на борту»

Снаряды реактивных систем залпового огня с дронами предназначены для того, чтобы корректировать огонь артиллерии.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин, который прокомментировал сообщения о том, что госкорпорация «Ростех» проведет испытания опытной партии снарядов РСЗО, с которых будут запускаться беспилотные летательные аппараты.

В частности, об этом ранее в интервью РИА Новости рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, по словам которого к предварительным испытаниям уже готовится первая опытная партия снарядов РСЗО с беспилотниками.

«В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет», — сообщил Оздоев.

При этом стало известно, что новыми реактивными снарядами с дронами будут, в числе прочих систем, оснащены реактивные системы залпового огня «Торнадо» 300-миллиметрового калибра.

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Комментируя эти новости в эфире радио Sputnik, военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил снаряды с беспилотниками предназначены для корректировки огня реактивной артиллерии.

«Надо сказать, что еще в девяностые годы был предложен подобный снаряд с беспилотником, но технически это было не реализовано в силу ряда причин: у армии не было денег, чтобы закупать такую технику, к тому же, не было большого понимания, как можно использовать беспилотники на поле боя. В настоящий момент ситуация изменилась – вышли на производство таких боеприпасов», — сообщил Литовкин.

Главной особенностью нового боеприпаса, по его словам, заключается в том, что из пакета ракет РСЗО он выпускается первым и становится своего рода разведчиком, корректируя ракетный удар.

«То есть оператор перед нанесением удара может оценить обстановку на поле боя, оперативно скорректировать целеуказание для повышения эффективности применения реактивных ракет», — объяснил Дмитрий Литовкин.

Напомним, ранее Дмитрий Литовкин сравнил беспилотные летательные аппараты российского производства с западными аналогами и отметил, что отечественная техника выигрывает по соотношению цена-качество.