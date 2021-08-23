Омский губернатор предложил оплачивать аренду квартиры для детей-сирот

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил оплачивать аренду квартир для детей-сирот из бюджета. По его словам, это должно помочь решить проблему с очередью на жилье.

На совещании глава региона поручил Министерству образования Омской области собрать необходимые данные по вопросу обеспечения сирот квартирами, в том числе под съем. Бурков заявил, что бюджет возьмет на себя оплату аренды квартир для выпускников детских домов.

«Если не может государство сегодня дать квартиры детям-сиротам, тогда давайте дадим им возможность снимать жилье. А то сегодня кто-то из них со своими детишками сидит и не работает, кто-то по другим причинам не работает, но жить-то где-то надо. Поэтому, давайте, смотрите статистику и готовьте документы» — заявил губернатор.

По сообщениям правительства Омской области, бюджет на закупку квартир для сирот в этом году вырос на 30%. На эти средства приобретут не менее 239 объектов недвижимости. До сих пор более шести тысяч выходцев детдомов ожидают возможности въехать в собственное жилье

Раннее депутаты Законодательного собрания Омской области ввели жилищный сертификат, чтобы ускорить движение очереди. Проблема в том, что покупательская стоимость бумаги – около 1,3 млн рублей – меньше средней цены на однокомнатную квартиру в центре региона.

Напомним, что 18 августа министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность».