В Сети высмеяли фото Зеленского с двумя "клонами"

Украинцы посмеялись над схожестью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Евросовета Шарля Мишеля, отметив, что противников России клонируют.

В Telegram-канале Klymenko Time 23 августа было опубликовано фото президента Украины Владимира Зеленского с Денисом Шмыгалем и Шарлем Мишелем. Подписчики канала отметили необычную схожесть коллег украинского лидера, что вызвало большое количество шутливых комментариев.

Примечательно, но ранее уже было отмечено, что премьер-министр страны и председатель Евросовета имеют много общего. На внешнюю схожесть обратили внимание во время визита бельгийца Шарля Мишеля в Киев некоторое время назад.

"Вова, загадуй желание скорей!!!", "Однояйцевые близнецы", "Шмыгаля клонировали. Один Шмыгаль плохо, а два ещё хуже", "Годный косплэй", "И умом они похожи", "Они галстуки разные надели, чтобы не перепутать", — комментируют фотографию пользователи Telegram-канала.

Ранее пользователи отмечали пристрастие Зеленского к записи различных видеороликов на фоне сложной ситуации в стране.