В Госдуме исключили ввод российских военных в Афганистан

Президент России Владимир Путин не повторит ошибку СССР с вводом военного контингента в Афганистан, убежден депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Парламентарий напомнил, что глава государства имеет большой опыт борьбы с терроризмом, в частности, на Северном Кавказе и в Сирии. Именно Путин, по словам Вострецова, не допустил распространения террористической угрозы с Ближнего Востока и не позволил превратить Сирию в очаг мирового терроризма.

"Россия могла бы туда не вмешиваться, если бы Запад не играл там свою игру, потакая терроризму", — приводит слова депутата Федеральное агентство новостей.

Политика Путина гарантирует, что Россия не будет втянута в боевые действия, как это было во времена Советского Союза, подчеркнул Вострецов. Он добавил, что размещение в Афганистане ограниченного контингента советских войск было огромной ошибкой, которая слишком дорого обошлась жителям страны.