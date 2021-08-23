Трейлер военной драмы "Небо" показали на форуме "Армия-2021"

Трейлер художественного фильма "Небо" презентовали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Кинокартина выйдет в прокат 7 октября. Сюжет драмы основан на реальных событиях 2015 года, когда в Сирии погиб российский военный летчик Олег Пешков, а штурмана Константина Мурахтина удалось спасти. Над производством фильма работали в Национальном центре управления обороной, Липецком авиацентре и на базе "Хмеймим" в Сирии.

Трейлер был представлен на всех экранах форума и на центральном экране главного павильона конгрессно-выставочного центра парка "Патриот".

Создание фильма прошло при поддержке Минобороны России и участии телеканала "Россия-1". Продюсер отметил, что трагический сюжет создавался с документальной точностью, но несмотря на это кинолента не стала автобиографией.