Погребинский: на Западе и в Киеве поняли, что Крым «вернуть» невозможно

Руководство Украина вынуждено продолжать говорить о «возвращении» Крыма под контроль Киева из страха перед местными националистами, хотя киевский истеблишмент уже прекрасно понимает, что это невозможно.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Все понимают и на Западе, и в Киеве, из вменяемых людей, что в нынешних обстоятельствах решить проблему возврата Крыма нереально. Но исключить ее из повестки, это как бы противоречит их интересам сохранения своих чресл в креслах», — объяснил эксперт.

По его словам, украинские власти придерживаются в этом вопросе простой логики - «необходимо постоянно объяснять пассионарной части украинского населения, что они не смирились и не собираются мириться с потерей Крыма».

Такая позиция позволяет им укреплять политические позиции в условиях, когда голос компромисса с Москвой заглушен, и призывать к нему открыто рискованно и сложно, а голос националистов наоборот поддерживается на самом верху, объяснил Погребинский.

Новостное агентство «Харьков» /

Напомним, 23 августа в Киеве проходит «Крымская платформа», на которую украинские власти пригласили представителей иностранных государств и международных организаций для обсуждения «возврата» Крыма в состав Украины.

Как заявил ранее по этому поводу член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Безпалько, европейцы не собираются портить отношения с Россией из-за Украины. Это, по его словам, стало очевидно после того, как гостями на «Крымскую платформу» прибыли не главы государств или правительств, а политики «второго-третьего разряда».