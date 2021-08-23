Политолог Асатрян: Путин не допустит дестабилизации у границ РФ из-за Афганистана

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), член международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Георгий Асатрян назвал попытки Запада заставить страны Центральной Азии принять афганских беженцев до получения виз в США и Европу неадекватными и выходящими за рамки международного права.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» назвал такой подход «унизительным». Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит этого, поскольку ситуация напрямую касается ее безопасности.

«У нас с ними [бывшими советскими республиками] общая граница и нет визовых ограничений. Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч <…> Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда», — отметил Путин.



Георгий Асатрян отметил, что в действиях западных стран отсутствует логика, поскольку сами они «принимать никого не хотят», а лишь пытаются решить проблему за счет государств, имеющих общую границу с Россией.

«Данный факт является можно сказать еще одним фактором возможно дестабилизации региона. У России со странами Центральной Азии безвизовый режим, много культурных связей и прочего. Подобные обстоятельства могут ухудшить ситуацию в евразийском регионе в целом», – отмечает эксперт РСМД.

Политолог отметил, что вопрос принятия афганских мигрантов можно рассматривать с разных сторон: как политической, так и моральной. Однако нельзя забывать о том, что под видом беженцев на территорию России и бывших советских республик могут пробраться боевики. Это чревато возобновлением террористических атак.

Prt Scr youtube.com / AFP news agency

Собеседник «ПС» отметил, что на страны Центральной Азии сегодня оказывают давление с разных сторон, причем с абсолютно противоположными призывами. Так, гегемоны в США и Европе требуют принять поток беженцев, а ближайший сосед и союзник — Россия, имеющая огромный опыт в вопросах борьбы с терроризмом, стремится сохранить безопасность в регионе.