Экс-губернатора Новосибирской области могут привлечь к ответственности за долги

Компания «УниверсалСтройИнвест» подала иск в суд против бывшего руководства банкротного ОАО НПО «Сибсельмаш». В числе обвиненных оказался и экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Заявление компании поступило в Арбитражный суд Новосибирска.

Экс-губернатор был руководителем «Сибсельмаша» с 2002 по 2004 года. По его словам, основания для привлечения к ответственности по выплате долга предприятия, проходящего процедуру банкротства, ему не известны.

Также стало известно, что истец заполнил заявление с нарушениями, из-за чего суд приостановил разбирательство до 30 августа — за это время «УниверсалСтройИнвест» должна внести необходимые корректировки.

Стоит отметить, что один из руководителей «УниверсалСтройИнвест» — Олег Утиралов — обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он был руководителем «Сибсельмаша» в 2004-2007 годах

Напомним, что «Сибсельмаш» являлся крупнейшим машиностроительным предприятием Новосибирской области, на котором производили сельскохозяйственную технику. Он был признан банкротом в 2012 году. На тот момент его кредиторская задолженность равнялась 1 млрд рублей.