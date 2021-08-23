Социолог Шугалей: России нужно не бороться с пожарами, а предотвращать их

России необходимо сделать упор не на борьбу с лесными пожарами, а на их предотвращение, заявил ученый-социолог Максим Шугалей.

Российские спасатели продолжают бороться с очагами лесных пожаров сразу в нескольких субъектах. Только за последние сутки удалось ликвидировать 15 пожаров в Якутии на площади чуть менее 440 тысяч гектаров, информирует региональный оперштаб. Речь идет о серьезном поединке с разбушевавшейся стихией, так как огнем до сих пор охвачено более миллиона гектаров российского леса.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей напомнил, что, несмотря на контроль за ситуацией с лесными пожарами во многих регионах, расслабляться не стоит. Об этом социолог заявил в беседе с корреспондентом издания "ПолитЭксперт".

"На территории страны еще порядка 150 очагов возгораний, горит больше миллиона гектаров леса. Тюменская, Иркутская, Архангельская, Нижегородская области, Карелия, Республика Башкортостан и, конечно, Якутия, где ситуация пока хуже всего. Сотрудники МЧС, местные жители, волонтеры — задействованы все", — заявил глава ФЗНЦ.

По словам Шугалея, допустить столь страшную ситуацию в регионах удалось исключительно из-за недостатка финансирования, где сегодня не хватает техники как наземной, так и воздушной. В завершении социолог также заявил о необходимости возвращения лесничеств.