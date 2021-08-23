Глава Якутии объявил о новых назначениях в правительстве региона

Айсен Николаев, глава Республики Саха, рассказал, кто будет входить в правительство региона. Новость о назначении кандидатов он выложил на своей странице в Twitter.

Так, новым председателем Государственного комитета республики по занятости населения станет Елена Калашникова. С 2019 года она занимала пост первого заместителя Госкомзанятости. До этого работала в администрации главы республики и в Правительстве Якутии.

А пост заместителя министра внешних связей и делам народов Якутии достался Сергею Хатылыкову. Он был известен как заместитель руководителя дирекции Международных спортивных игр «Дети Азии».

Ранее стало известно, что пожары в Якутии сильно отразились на рейтинге поддержки Айсена Николаева. Подробнее — в нашем материале.