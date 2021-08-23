Политолог Джаралла подвел истинные итоги «Крымской платформы»

В Киеве завершилась «Крымская платформа» — саммит, инициированный президентом Владимиром Зеленским для обсуждения «возвращения» Крымского полуострова в состав Украины. В число участников вошли представители 45 стран, в том числе Литвы, Эстонии, Латвии, Словении, Венгрии, Молдавии, Словакии.

После нескольких часов обсуждений политики и дипломаты подписали Декларацию с призывом «восстановить территориальную целостность Украины».

«Участники <…> подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы», — сказано в тексте документа.

Участники саммита пообещали ввести санкции против Москвы, но только «если это понадобится». Примечательно, что Россию официально призвали присоединиться к «Крымской платформе», однако ранее в участии отказали Александру Молохову — руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России. Его заявку просто проигнорировали.

yabloko.ru / Партия ЯБЛОКО

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что итоговые формулировки саммита оказались еще более размытыми, чем предполагалось. Специалист обратил внимание на то, что от США и Германии в Киев прилетели лишь министры энергетики — Дженнифер Грэнхолм и Петер Альтмайер. Изначально страны должны были представлять министры иностранных дел.

«Это проходное событие, смысл которого исключительно информационный. Даже в тот момент, когда его только задумали, прогнозировали больше интересных ходов. Сейчас уже ясно, что это пустое мероприятие, от которого многого ждать не приходится. <…> Крупные страны сейчас больше интересует внутренняя политика, чем украинская тема. Ее уже почти все признают тупиковой и малоинтересной. Принятые решения максимально общие, ни у кого нет никакого желания портить отношения с Россией. Поэтому все ограничилось пустословием», — объяснил политолог.

При этом Владимир Зеленский видит в отказе Запада участвовать в «Крымской платформе» на высоком уровне только плюсы. По мнению президента Украины, Германия и США не стали посылать высокопоставленных представителей на саммит из-за «страха перед Россией».

В Кремле «Крымскую платформу» восприняли негативно. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу «чрезвычайно недружественной по отношению к нашей стране». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее называл саммит «шабашем, на котором запад продолжит пестовать неонацистские расистские настроения современной украинской власти».