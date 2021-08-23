Политолог Джаралла подвел истинные итоги «Крымской платформы»

В Киеве завершилась «Крымская платформа» — саммит, инициированный президентом Владимиром Зеленским для обсуждения «возвращения» Крымского полуострова в состав Украины. В число участников вошли представители 45 стран, в том числе Литвы, Эстонии, Латвии, Словении, Венгрии, Молдавии, Словакии.
После нескольких часов обсуждений политики и дипломаты подписали Декларацию с призывом «восстановить территориальную целостность Украины».
«Участники <…> подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы», — сказано в тексте документа.
Участники саммита пообещали ввести санкции против Москвы, но только «если это понадобится». Примечательно, что Россию официально призвали присоединиться к «Крымской платформе», однако ранее в участии отказали Александру Молохову — руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России. Его заявку просто проигнорировали.
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что итоговые формулировки саммита оказались еще более размытыми, чем предполагалось. Специалист обратил внимание на то, что от США и Германии в Киев прилетели лишь министры энергетики — Дженнифер Грэнхолм и Петер Альтмайер. Изначально страны должны были представлять министры иностранных дел.
«Это проходное событие, смысл которого исключительно информационный. Даже в тот момент, когда его только задумали, прогнозировали больше интересных ходов. Сейчас уже ясно, что это пустое мероприятие, от которого многого ждать не приходится. <…> Крупные страны сейчас больше интересует внутренняя политика, чем украинская тема. Ее уже почти все признают тупиковой и малоинтересной. Принятые решения максимально общие, ни у кого нет никакого желания портить отношения с Россией. Поэтому все ограничилось пустословием», — объяснил политолог.
При этом Владимир Зеленский видит в отказе Запада участвовать в «Крымской платформе» на высоком уровне только плюсы. По мнению президента Украины, Германия и США не стали посылать высокопоставленных представителей на саммит из-за «страха перед Россией».
В Кремле «Крымскую платформу» восприняли негативно. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу «чрезвычайно недружественной по отношению к нашей стране». Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее называл саммит «шабашем, на котором запад продолжит пестовать неонацистские расистские настроения современной украинской власти».