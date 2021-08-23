Экс-глава Минприроды России Виктор Орлов скончался на 82-м году жизни

Бывший министр природных ресурсов России, известный геолог Виктор Орлов умер в возрасте 81 года, говорится на сайте ведомства.

В 1990-х Орлов стал заместителем министра геологии СССР, а с 1991-го — первым зампредседателя Госкомгеологии РСФСР. Через несколько лет, в августе 1999 года, он возглавил Минприроды РФ. Работая в правительстве, ему удалось стабилизировать ситуацию в важнейшей для экономики страны геологической отрасли, в том числе организовать геологоразведочные работы в новых условиях.

Виктор Орлов стал главным редактором ряда крупных монографических работ, связанных с проблемами минерально-сырьевой базы не только России, но и мира, сказано на сайте Минприроды. В том числе он был главным редактором многотомного издания "Геология — жизнь моя".