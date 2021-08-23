Депутатское озеро. Жители Красноярского края борются за доступ к водоему

Жители деревни Мужичкино в Красноярском крае пожаловались на депутата местного самоуправления Мислима Абасова. По их словам, он незаконно ограничил доступ к пруду.

По рассказам обитателей деревни Мужичкино, они ходили на водоем, чтобы купаться и рыбачить. Все изменилось, когда на участке рядом с прудом появился забор. Местный депутат, по словам жителей, не пускает людей на берег. Более того, народный избранник забрал у населения прилегающие дороги и поставил там шлагбаумы.

Историей пруда деревни Мужичкино заинтересовалась прокуратура. Была проведена проверка, после которой эксперты решили, что участок незаконно стал муниципальной собственностью, после чего орган местного самоуправления передал его в частные руки.

Мислим Абасов же настаивает, что приобрел территорию с водоемом в 2014-2015 годах на законном основании.

«Я более трех лет чистил водоем экскаваторами, поставил там капитальную дамбу. Этот пруд искусственный, согласно земельному и водному кодексу, арендаторы и собственники земель имеют право владеть водоемом глубиной не более 5 метров. Люди возмущаются, что я закрыл территорию, но вы ведь закрываете дверь в свою квартиру?» — рассказал депутат ИА «Проспект мира».

Отметим, что прокуратура Красноярского края требует «признать право собственности отсутствующим и снять участок с кадастрового учета». Она признала вину не только Абасова, но и муниципалитета.