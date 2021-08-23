«Прогнали люди в сандалиях»: британцы пристыдили своих солдат за побег от талибов

Читатели таблоида Daily Mail раскритиковали элитный отряд британского спецназа, который вынужден был спасаться из афганского Кандагара, захваченного «Талибаном»1* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Журналист Марк Никол опубликовал статью о том, что группа из 20 военнослужащих Соединенного Королевства из специальной авиадесантной службы попала в окружение к талибам в нескольких сотнях от своих войск, расположенных в Кандагаре.

Когда радикалы стали приближаться к британцам, они отправили сигнал SOS и запросили у командования немедленную эвакуацию. Самолет «спасения» оперативно забрал бойцов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ситуация спровоцировала бурную дискуссию среди читателей Daily Mail — некоторые встали на сторону военнослужащих, однако многие восприняли «бегство» от талибов как позор Великобритании.

«Армии с новейшим оружием, которое обходится во многие миллиарды долларов. И их прогоняют люди в сандалиях с древним оружием. Стыдно»,

«Фантастика. Мы так вами гордимся», — сыронизировали пользователи в комментариях.

Отдельно «досталось» и президенту США Джо Байдену. Один из комментаторов даже пригрозил, что Лондон «никогда не забудет неуклюжему идиоту Байдену тот хаос, который он вызвал» решением вывести американские войска из Афганистана.

Мировые военные эксперты и политологи сходятся во мнении, что именно это решение главы США стало отправной точкой обострения ситуации в исламском государстве. Сейчас Афганистан почти полностью находится под контролем талибов.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации