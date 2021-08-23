Депутат Валуев отметил необходимость создать госприюты для животных в Петербурге

Глава Петербурга Александр Беглов анонсировал создание государственных приютов для бездомных животных. Депутат Николай Валуев положительно встретил это решение.

Проблема распространенности бездомных животных является актуальной. Такое мнение в беседе с изданием iReactor выразил депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. По его словам, создание государственных приютов в Санкт-Петербурге позволит обеспечить бродячих кошек и собак теплом и уютом.

"Конечно, приюты обязательно нужны. Вне всяких сомнений", — заявил он.

Отмечается, что место для строительства одного из приютов уже определено. Он появится на территории Колпинского района города. Здание сможет вместить 200 собак и 100 кошек. Губернатор Санкт-Петербурга обратился к горожанам с просьбой не игнорировать бездомных животных.