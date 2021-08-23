Генпрокуратура РФ посчитала нежелательной деятельность трех религиозных организаций

Сразу несколько религиозных объединений пополнили список нежелательных организаций на территории России. Об этом сообщили представители Генпрокуратуры РФ.

Деятельность четырех религиозных структур признали нежелательной по распоряжению Генпрокуратуры. Все они относятся к международному христианскому движению "Новое поколение". Туда вошли Латвийская евангельская церковь, духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви, духовное учебное заведение Международный библейский колледж. Об этом сказано на сайте Генпрокуратуры.

Как сообщили представители Генпрокуратуры, все эти объединения представляли угрозу безопасности России и основам конституционного строя. Поэтому их деятельность признали нежелательной на территории страны.