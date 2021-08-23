Супруга принца Чарльза отказывается прощать Меган Маркл и принца Гарри

Камилла Паркер-Боулз, супруга принца Чарльза, возмутилась поведением скандально известных супругов принца Гарри и экс-актрисы Меган Маркл.

Своим отказом от королевских обязанностей и резонансным интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские причинили сильную боль принцу Чарльзу. Из-за этого Паркер-Боулз затаила серьезную обиду на Меган Маркл.

Близкий к королевской семье Великобритании инсайдер сообщил, что супруга принца Чарльза, несмотря на решение Букингемского дворца о нейтральной позиции, планирует всеми силами противостоять герцогине Сассекской.

"Не думаю, что герцогиня когда-либо простит Меган за то, что она сделала с принцем Уэльским", — рассказал источник в интервью изданию The Telegraph.

Ранее принц Гарри в интервью Опре Уинфри затронул тему отношений с отцом. Он признался, что его не устраивали методы воспитания родителя, которые казались ему слишком холодными. Это стало еще одной причиной, по которой Паркер-Боулз затаила обиду на сына супруга.