Политолог Марков указал на любопытную деталь визита Меркель в Киев

Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель послала некий сигнал киевскому руководству. Так считает политолог Сергей Марков.

Поездка немецкого лидера в Киев началась, как и визит в Москву. Когда Ангела Меркель прилетела в столицу Украины, в первую очередь она возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы. Почтив память павших в Великой Отечественной войне, канцлер поехала в Мариинский дворец, где состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель не стала посещать памятник Небесной сотне на Украине. У эксперта Маркова, в свою очередь, есть свои предположения на этот счет.

"Это более сотни обманутых демонстрантов, которые были расстреляны в 2014 году на Евромайдане с целью политической провокации и захвата власти. <...> Поэтому Меркель и отказалась возлагать цветы к памятнику неонацистам. Правда, прямо об этом не сказала", — обратил внимание на эту любопытную деталь политолог.

Почему немецкий канцлер, видимо, решила проявить в таком виде "неуважение" к киевскому режиму, неизвестно.