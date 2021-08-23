РФС опубликовал итоговый состав сборной на матчи отбора катарского ЧМ-2022

Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

В окончательный список попали защитники Сергей Терехов, Федор Кудряшов, Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Денис Макаров. Добавлен в состав защитник Сергей Петров, следует из сообщения на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В ближайшее время сборная России сыграет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Встреча с хорватами пройдет в "Лужниках", начало — в 21:45 по московскому времени.

Ранее тренер Валерий Карпин объяснил, что не вызвал в национальную команду Александра Соболева и Артема Дзюбу из-за того, что нападающие находятся не в самых лучших физических кондициях.