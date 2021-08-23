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Брат Ельцина назвал первого президент РФ «символом позора»

Брат Ельцина назвал первого президент РФ «символом позора»

Первый президент РФ Борис Ельцин желал стране процветания, но его правление привело к сильнейшему «имущественному расслоению» России. Так о дальнем родственнике отозвался Станислав Глебов — троюродный брат российского лидера.

Ранее миллиардер и бывший зять президента-первопроходца Алексей Дьяченко в своей колонке на сайте радиостанции «Эхо Москвы» сравнил Ельцина с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным. Глебов уверен, что различия между двумя революционерами уже показала история.

«А что говорить о личностях Ельцина и Ленина? Сама история их беспристрастно оценила. Ленин возвел в практику прогрессивную мировую философию. А Ельцин угробил вверенную ему державу. Притом нравственный облик Ельцина — это символ человеческого позора. Ленин же был ему антиподом», — заявил Глебов.

По мнению Леонида Дьяченко, Ленина и Ельцина «заводила» агрессия и ярость, которая сопровождала их борьбу с политическими оппонентами за власть.