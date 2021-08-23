Блогера Вадима Манукяна не удивили высокие оценки фильма "Солнцепек" на онлайн-платформах

Рейтинги драмы "Солнцепек" вполне закономерны — ленту удостоили высоких оценок из-за показанной правды, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.

Военная драма "Солнцепек", в основу которой легли события, развернувшиеся на Украине в 2014 году, получила высокие оценки на онлайн-платформах.

Так, пользователи IVI удостоили ленту 9,2 балла, в то время как на сайте Okko у фильма четыре звезды из пяти возможных. Не менее тепло ее приняли пользователи KION и Wink — свыше девяти баллов из десяти.

По мнению Манукяна, озвученному им в беседе с Федеральным агентством новостей, этого можно было ожидать, поскольку современные зрители изголодались по правде и справедливости, а фильм "Солнцепек" за авторством Максима Бриуса и Михаила Вассербаума сполна удовлетворяет эту потребность.