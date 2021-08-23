Путин заявил, что сильной, суверенной России нужен мощный военно-морской флот

Сильной Российской Федерации необходим мощный военно-морской флот, заявил президент страны Владимир Путин.

Это действительно важно для суверенного государства, отметил он во время церемонии закладки новых боевых судов для Военно-морского флота России.

"Сегодня он [флот] играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства", — добавил президент.

По его словам, ВМФ РФ является надежной защитой для национальных интересов и вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности. Также Путин отметил роль российского флота в усилении стратегического паритета.