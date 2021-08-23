Экономист Колганов связал рост банковских вкладов россиян с пандемией

Россияне находятся в поисках финансовой стабильности на фоне экономической неопределенности и плавающего курса рубля.

По мнению многих, только банковские вклады позволят им сохранить подтаявшие за время пандемии сбережения. Об этом в беседе с NEWS.ru говорил экономист Андрей Колганов. Россияне несут свои деньги в банки, несмотря на то, что предоставляемые финансовыми организациями условия отнюдь не являются привлекательными для потенциальных вкладчиков.

"Многие банки вообще не практикуют хранение денежных средств в евро. К тому же проценты по вкладам по-прежнему остаются на низком уровне. Более того, в прошлом году наблюдался серьёзный отток средств населения из банков. Ведь доллары практически не приносили никакой выгоды вкладчикам. Однако после затяжного кризиса в начале текущего года люди захотели сохранить оставшиеся в распоряжении денежные средства", — отметил эксперт.

Колганов считает, что главными причинами подобной тенденции являются постепенное восстановление российской экономики после ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в начале года. Кроме этого, на ситуацию повлияла сохраняющаяся нестабильность темпов роста деловой активности в стране.