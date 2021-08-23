Глава промоушена Eagle FC Завуров анонсировал финальный бой в карьере

Действующий боец MMA и президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров 17 сентября проведет прощальный бой с чемпионом Fight Nights Нариманом Аббасовым.

Поединок пройдет в рамках совместного турнира двух компаний памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

"Это мой последний бой, как и было анонсировано. Думаю, пора уже завершать. Я уже принял решение для себя, которое будет наиболее правильным и для меня, и для всей нашей команды", — рассказал Завуров в беседе с NEWS.ru.