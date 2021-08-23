Зеленский предложил России стать "полноценным" участником "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву присоединиться к "Крымской платформе".

По словам главы государства, Россия может стать "полноценным" участником дипломатической инициативы. Зеленский предложил стороне обсудить на саммите совместное формирование возможностей для "возвращения" Крыма Украине.

Президент рассказал, что заставило его задуматься об участии Москвы в "Крымской платформе". Его подтолкнули к решению разговоры о саммите в соседнем государстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на недружественную направленность украинской инициативы. Москва расценивает "Крымскую платформу" как антироссийское мероприятие, добавил он.