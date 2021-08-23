«Они облажались». Почему США бросают «неамериканцев» в Афганистане

США официально отказались эвакуировать жителей Афганистана, которые в течение 20 лет работали на американских военных базах. С 23 августа Вашингтон ужесточает правила допуска людей на территорию аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле: пускать будут только владельцев грин-карт, граждан стран НАТО и американцев.

Не попавшие в список «счастливчиков», в том числе афганские переводчики, гиды и административный персонал, на самолет не попадут. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что сейчас эвакуации дожидаются 20 тысяч человек. В ближайшие сутки Соединенные Штаты направят в страну 33 «Боинга» C-17, каждый из которых может увезти лишь 400 человек.

«Заявителям на получение специальной иммиграционной визы [Special Immigrant Visa, SIV], которая служит способом покинуть страну для афганцев, работавших на правительственные силы и ведомства США, не разрешат въезжать в аэропорт», — заявил инсайдер CNN.

Американцы и граждане стран НАТО смогут забрать с собой только близких родственников — супругов и детей. Между тем талибы (члены запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан»1*) обозначили для США красную линию: если американцы не покинут страну до 31 августа, боевики будут считать это «расширением оккупации».

Global Look Press / Str

По данным CNN, столь резкое изменение правил эвакуации связано с SIV. Несколько дней назад Соединенные Штаты одобрили выдачу нескольких специальных иммиграционных виз, которые тут же были скопированы получателями и разосланы всем знакомым афганцам. Таким образом, у аэропорта Хамида Карзая собралось сразу несколько тысяч «заявителей».

«Я не думаю, что консульство или администрация, честно говоря, понимают, насколько сильно они облажались, отправив эту дурацкую визу и впуская всех в течение 24 часов», — добавил источник.

Ситуация также ухудшилась из-за местных сил безопасности, которые охраняют аэропорт по периметру. США подозревают, что они могли пустить «земляков» через потайные ходы, в результате чего эвакуации ждут куда больше людей, чем могли пропустить на основном КПП.

Новые правила настолько сильно меняют ситуацию, что многие из тех, кто уже ожидает эвакуации на взлетной полосе, вряд ли попадут на самолет до 31 августа. За полторы недели США и другие страны смогли эвакуировать около 30 тысяч человек (большая их часть — американцы).

Global Look Press / Hindustan Times

Ранее в аэропорту Кабула погиб сотрудник афганских сил безопасности. СМИ сообщают, что его убил неизвестный снайпер. Из-за суматохи завязалась перестрелка: афганцы открыли огонь в сторону американских военных, те начали стрелять в ответ. В данный момент в госпитале находятся четыре сотрудника безопасности аэропорта.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации