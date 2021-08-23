Путин поблагодарил Минобороны РФ за подготовку АрМИ-2021 и "Армии-2021"

Проведение форума "Армия-2021" и Армейских международных игр позволит России укрепить сотрудничество с другими странами в военной сфере, заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе выступления на церемонии открытия военно-технического форума в Подмосковье Путин поблагодарил Минобороны РФ за организацию данных мероприятий.

"Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечет в вооруженные силы нашей страны, в оборонные инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодежь", — заявил он.

Президент РФ обратил внимание на то, что соревнования АрМИ-2021 являются хорошей площадкой для демонстрации возможностей российского вооружения и военной техники. Глава государства также пожелал гостям и участникам форума "Армия-2021" плодотворной работы.