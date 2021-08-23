Суд в Москве рассмотрит жалобу на приговор блогеру Mellstroy 13 сентября

Пресненский районный суд Москвы рассмотрит апелляционную жалобу потерпевшей в деле об ее избиении блогером Андреем Буримом 13 сентября.

Напомним, 9 июля 2021 года решением суда Андрей Бурим, более известный как блогер Mellstroy, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ ("Побои") и приговорен к исправительным работам в течение полугода, а также к выплате 22,5 тыс. рублей на лечение пострадавшей девушки и еще 50 тыс. в качестве моральной компенсации. Сам молодой человек, комментируя такое решение, заявил, что доволен результатом.

В октябре прошлого года во время прямого эфира Бурим несколько раз ударил свою 21-летнюю знакомую лицом об стол. Девушка обратилась в полицию. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.