«Прямой интерес». Для чего США хотят выделить $100 тысяч румынским СМИ

Румыния является страной Причерноморья, поэтому представляет особый интерес для Соединенных Штатов с точки зрения противодействия России, заявил «Политике Сегодня» американист, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

Так эксперт объяснил намерение Госдепартамента США выделить грант в размере $100 тыс. на «повышение медиаграмотности» румынских СМИ. Часть этих инвестиций будет предназначена для того, чтобы научить журналистов и преподавателей вузов отличать «пропаганду» от достоверной информации, сообщает RT. Планируется, что обучение будет проходить в форме семинаров и интенсивов.

«Румыния, во-первых, является членом НАТО. Во-вторых, в Румынии находятся объекты американской противоракетной обороны, поэтому у США тут интерес прямой. Поэтому и выделяются такие деньги», – пояснил Рогулев.

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По словам собеседника «ПС», Румыния не единственная страна, в которой Белый дом решил профинансировать обучающие программы для «повышения устойчивости» к дезинформации.

Так, в декабре 2020 года Госдеп США заявил о намерении создать подобные гранты для Молдавии. Тогда размер одной дотации варьировался от $15 тыс. до $100 тыс., а сами курсы, как и в случае с Румынией, предназначались для СМИ, будущих журналистов и их преподавателей. В Вашингтоне такую щедрость объяснили желанием обезопасить одну из стран СНГ от «вредоносного иностранного влияния».