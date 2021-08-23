Бывший афганский министр устроился в Германии на работу доставщиком пиццы

Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат устроился на работу доставщиком пиццы в немецком городе Лейпциг.

Бывший афганский министр работает курьером в службе доставки Lieferando. Теперь Саадат носит фирменную рабочую одежду компании и развозит пиццу на велосипеде. Об этом сообщает EHA News.

Afghan minister now delivering pizza in #Germany



▪️#Afghanistan's former communications minister Sayed Ahmad Shah Saadat is now a driver for the Lieferando delivery service in Leipzig. pic.twitter.com/4SpQPHGrZm — EHA News (@eha_news) August 22, 2021

Садаат стал частью правительства Афганистана в 2018 году. Ему поручили контролировать вопросы расширения сети мобильной связи для сельского населения. Однако в 2020 году его вынудили уйти в отставку из-за нежелания перенаправлять финансирование на борьбу с "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ), после чего бывший министр отправился в Германию.