Бывший афганский министр устроился в Германии на работу доставщиком пиццы

Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат устроился на работу доставщиком пиццы в немецком городе Лейпциг.

Бывший афганский министр работает курьером в службе доставки Lieferando. Теперь Саадат носит фирменную рабочую одежду компании и развозит пиццу на велосипеде. Об этом сообщает EHA News.

