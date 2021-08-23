Проверкой падения самолета-амфибии в Подмосковье займется СК

СК РФ начал проверку по факту жесткого приземления частного самолета-амфибии в Москву-реку недалеко от Коломны. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств и причин инцидента. Правоохранители ведут дальнейшее расследование.

У села Черкизово легкомоторный самолет-амфибия совершил жесткую посадку на воду и перевернулся. Два человека в салоне не пострадали, они самостоятельно добрались до берега. Воздушный транспорт на тросе вытянула мимо проплывавшая баржа. По предварительной версии МЧС России, причина аварии связана с ошибкой пилотирования.