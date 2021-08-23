Вероятность роста налогов на фоне новых выплат пенсионерам исключили в Кремле

Предложенные российским лидером Владимиром Путиным разовые выплаты пенсионерам и военным не станут причиной увеличения налогов.

С таким заявлением выступил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не придется ли за счет увеличения налогов восполнить средства, взятые из бюджета на запланированные выплаты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что власти планируют потратить около 500 миллиардов рублей из бюджета на разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим.