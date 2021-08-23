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Песков оценил вероятность вмешательства России в афганском конфликте

/ Обновлено: 23 августа 2021 14:46
Песков оценил вероятность вмешательства России в афганском конфликте

Москва не намерена непосредственно принимать участие в событиях, разворачивающихся в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он оценил вероятность вмешательства государства в конфликт. Дмитрий Песков выступил на брифинге перед журналистами.

Вопрос Кабула рассматривался на заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тему обсуждали с позиции потенциальной гражданской войны в Афганистане. Однако никто вмешиваться в события не собирается, добавил пресс-секретарь.