Путин назвал Россию лидером по модернизации стратегических ядерных сил

Президент России Владимир Путин высоко оценил процесс модернизации стратегических ядерных сил страны.

По его словам, Россия является лидером в этом вопросе. Так, доля современного ядерного вооружения страны на сегодняшний день уже превышает 80%.

"Это больше, чем в других ядерных странах мира", — подчеркнул президент, выступая на церемонии открытия военно-технического форума "Армия-2021".

Путин также заметил, что многие виды отечественного вооружения не имеют аналогов в мире. Более того, отдельные успехи российских конструкторов еще долго не смогут повторить.