Проверки в театре имени Ермоловой не выявили финансовых нарушений

После неоднократных проверок театра имени Ермоловой ни одного связанного с финансовой стороной нарушения выявлено не было.

Культурное учреждение регулярно проходит все надлежащие проверки, в том числе госинспекции труда, Службы финансового контроля Департамента культуры города Москвы и прокуратуры столицы.

В своем комментарии ТАСС пресс-служба театра уточнила, что уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий.

Также в театре имени Ермоловой добавили, что успешно пройденные проверки дают право руководителям учреждения никак не реагировать на выпады в сторону финансово-экономической деятельности артистов, которые находятся в списке на увольнение. В пресс-службе театра обратили внимание и на то, что в списках на увольнение не заявлены артисты пенсионного и преклонного возраста. Представители театра сообщают, что уволены будут лишь те сотрудники, которые не задействованы в нынешних постановках.