TNY: США могут ввязаться в новую войну в ближайшее время

Аналитик американского издания The New Yorker Бенджамин Уоллес-Уэллс заявил, что после провала в Афганистане США могут ввязаться в полномасштабную войну с Китаем. Причиной для конфликта станут территориальные споры вокруг Тайваня.

Уоллес-Уэллс в своей статье ссылается на слова экс-помощника министра обороны США Элбриджа Колби, который также уверен, что Вашингтон стоит на пороге ожесточенного противостояния с Пекином.

«Идеалистические уколы совести и Афганистан второстепенны по сравнению с настоящими военными, экономическими и дипломатическими действиями, которые нам еще предстоят. И все они связаны с Китаем», — считает Колби.

На фоне вывода американского контингента из Афганистана, в Тайване уже зародились панические настроения — вдруг США также поступят с островом и оставят его без защиты. По мнению Колби, сегодня независимость Тайваню способны обеспечить только Соединенные Штаты, и поэтому американцам пора готовиться к возможной высадке на остров.

Федеральное агентство новостей /

«КНР уже давно заявляет свои права на эту территорию и может решиться на реальное военное вмешательство. США должны помочь Тайваню остаться свободным — даже если для этого придется пойти на противостояние с Китаем», — считает экс-помощник министра обороны США.

Иначе возможное «вторжение КНР» повлечет «ужасные последствия для всего человечества». Колби уверен, что если не остановить притязания Китая сейчас, то он начнет «устанавливать законы экономического порядка вместо Вашингтона». В конечном итоге это может привести США к «реальному кризису».

Ранее российский политолог Евгений Сатановский усомнился, что США после 20 лет «катастрофических провалов» рискнут ввязываться в конфликт с серьезным противником — Вашингтон не может позволить себе еще одно громкое поражение.