Горуна рассказал о рекомендациях ВСУ не общаться с россиянами на ОИ-2020

Каратист Станислав Горуна рассказал, что перед Олимпийскими играми в Токио Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели инструктаж для атлетов.

Спортсмен уточнил, что украинские военные проводили инструктаж во Львове, были ли подобные мероприятия в других городах — он не в курсе.

"Во Львове ВСУ нам проводили инструктаж. О других городах не знаю. Любые контакты с гражданами России были не рекомендованы. Запретить это никто не мог", — передает слова спортсмена ресурс Lviv Media.

На прошедшей токийской Олимпиаде Горуна стал бронзовым призером турнира по карате в весовой категории до 75 кг. В полуфинале украинец проиграл представителю Италии Луиджи Бузе (0:3) и занял третье место вместе с венгерским спортсменом Габором Харспатаки.