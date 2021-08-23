Доктор Кудинов объяснил взаимосвязь лишнего веса и течения коронавируса 

Люди с проблемой ожирения хуже переносят коронавирус. Это объясняется тем, что лишний вес затрудняет дыхание человека, в том числе во время сна.

Такую связь объяснил терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудянов. Коронавирус поражает ткань легкого и в результате нарушается газообмен, рассказал специалист в интервью "Пятому каналу".

"У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания", — уточнил Кудянов.

Кроме того, у пациентов с лишним весом развивается легочная недостаточность, требующая искусственной вентиляции. Таким заболевшим рекомендуется проходить обследования, чтобы найти нарушения.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что проблема ожирения в России может достигнуть масштабов США уже через 10 лет. По словам специалиста, это связано с ростом количества фастфуда, рассказали на телеканале "360".