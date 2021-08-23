Минюст выполняет свои функции: Песков о включении "Дождя" в список иноагентов

Министерство юстиции не согласовывало с Кремлем решение о внесении телеканала "Дождь" в перечень СМИ-иноагентов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в ситуации с "Дождем" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) все является очевидным, а Минюст просто выполняет свои функции.

В Кремле были осведомлены о происходящем, однако дополнительного согласования данного решения не требовалось, добавил Песков.

Несколько дней назад телеканал "Дождь" был внесен в список СМИ-иноагентов после соответствующего обращения Федерального агентства новостей в Генпрокуратуру РФ.