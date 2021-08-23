Независимый журналист Шкода призвала не ждать чего-то особенного от "Крымской платформы"

Проекты подобные саммиту "Крымская платформа" уже были, просто с другим названием. Ничего особенного ждать от этого не стоит, заявила независимый журналист Оксана Шкода.

По словам эксперта по Украине, эти проекты абсолютно не возымели никакого результата. Также она отметила, что на "Крымскую платформу" прибыли далеко не первые лица ряда стран. Мероприятие является очередным вариантом напомнить о себе, добавила Шкода. По ее словам, Киев в лице главы государства и правительства не может позволить себе забыть этот вопрос. Поэтому возникает необходимость что-то проводить — надо сделать видимость, что Крым пытаются "вернуть", подчеркнула журналист в интервью телеканалу "360".

"Это элементарное мероприятие, на котором отмоют деньги, сделают ряд каких-то заявлений. На самом деле это никак не повлияет ни на жителей Крыма, ни на Крым, ни на Россию", — заключила Шкода.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня стартует "обратный отсчет времени до освобождения Крыма". Он обещал, что сделает все возможное для "возвращения" Крыма.